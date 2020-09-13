الامارات | ««صحة دبي»: 250 درهماً حداً أقصى لفحص «كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن ««صحة دبي»: 250 درهماً حداً أقصى لفحص «كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت هيئة الصحة في دبي تعديلاً على تسعيرة خدمة فحص «كوفيد-19» ( PCR) ليصبح 250 درهماً، بدلاً عن 370 درهماً كما كان متبعاً، وأوضحت أنه يقتصر إجراء فحوص البلمرة المتسلسل لـ«كوفيد-19»، أو أخذ مسحة الأنف في دبي، على المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قبل الهيئة أو سلطة مدينة دبي الطبية، كل حسب نطاق اختصاصه وصلاحياته.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تخفيفاً منها عن الأفراد، وحرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوص الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

وأصدرت الهيئة الصحة بدبي تعميماً وجهته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بتعديل سعر فحص البلمرة المتسلسل لـ«كوفيد ـ 19»، ليصبح بمبلغ ٢٥٠ درهماً كحد أقصى، شاملاً كل الرسوم، ومنها أخذ المسحة، وإجراء الفحص المخبري، وإصدار النتيجة أو الشهادة، كما يتوجب الامتناع على فرض أية رسوم إضافية على الفحوص المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع أو أخذ مسحة في موقع العمل أو المنازل أو غيرها.

Advertisements

وشددت صحة دبي على أنه يمنع على المختبرات التعامل مع غير المنشآت الصحية المصرح لها من قبلها، ويحظر استقبال أو استلام المسحات المرسلة من المنشآت الصحية غير مصرح لها بأخذ مسحات، وغير مسجلة في نظام حصانة، وعلى المنشآت الصحية المصرح لها بأخذ المسحات لفحص «كوفيد ـ19»، الالتزام بإدخال كل البيانات المطلوبة في نظام حصانة فور أخذ مسحة الفحص وتحديثها بشكل فوري، بما يتوافق مع أحكام التعاميم الصادرة مسبقاً عن الهيئة.

وأكدت الهيئة على أنه يجب على جميع المنشآت الصحية، بما فيها المختبرات المصرح لها بإجراء الفحص، التقيد التام بإتمام عملية الربط الالكتروني مع نظام حصانة، بما يتوافق مع أحكام التعاميم الصادرة مسبقاً من قبل الهيئة، وشددت على جميع المنشآت الصحية المعنية بضرورة الالتزام بما ورد في التعميم من توجيهات، تفادياً لأية عقوبات أو مخالفات قد تصدر بهذا الشأن، ويتم العمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ صدوره الموافق ١٢ سبتمبر.

ولفتت إلى أن تخفيض أسعار فحص «كوفيد ـ 19»، جاء بعد التنسيق والتوافق مع الجهات المعنية، وتوافقاً من الهيئة مع الاتجاه العام لأثمان الفحوص، وما هو متبع على مستوى الدولة في هذا الجانب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news