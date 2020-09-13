الامارات | شرطة دبي: مخالفة الإجراءات الوقائية تهدد الصحة العامة ولا تهاون في تطبيق القانون

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: مخالفة الإجراءات الوقائية تهدد الصحة العامة ولا تهاون في تطبيق القانون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة لشرطة دبي مواصلة رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات و الكوارث في دبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزائات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

و أوضحت شرطة دبي أن توجيهات القيادة الرشيدة بشأن حماية صحة المجتمع وصون سلامة جميع أفراده واضحة وأن شرطة دبي لا تدخر جهدا في التعاون و التنسيق مع الجهات المعنية كافة و في مقدمتها مركز التحكم و السيطرة لمكافحة فيروس كورونا و هيئة الصحة في دبي من أجل تحقيق تلك الغاية بالغة الأهمية إذ يمثل هذا الهدف أحد المهام الرئيسية لشرطة دبي لاسيما في هذا الوقت الاستثنائي.. منوهة إلى أن تعاون الجمهور سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار يشكل أحد أهم مقومات النجاح في مقاومة الفيروس وتقليص فرص انتشاره.

و في إطار جهودها الرامية إلى ضمان الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة والحد من انتشار فيروس ( كوفيد-19 ) قامت القيادة العامة لشرطة دبي خلال يوم واحد أمس "الجمعة" بتحرير 141 مخالفة وإصدار 1422 تنبيها في أربعة من مراكز التسوق بإمارة دبي ، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها دوريات التحريات والتي يشارك في تنفيذها مجموعة من المتطوعين للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار كوفيد-19 .

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و تفصيلا .. قامت شرطة دبي بتحرير 4 مخالفات وأصدرت 542 تنبيها بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي في مول الإمارات، كما قامت شرطة دبي بتحرير 92 مخالفة وأصدرت 620 تنبيها ووجهت بعدم الازدحام في أربعة مواقع في دبي مول.. فيما وصل عدد المخالفات التي حررتها شرطة دبي في مردف سيتي سنتر إلى 9 مخالفات بينما أصدرت 90 تنبيها ووجهت بعدم الازدحام في 4 مواقع ضمن المركز، علاوة على تحرير 36 مخالفة وإصدار 170 تنبيها والتوجيه بعدم الازدحام في 5 نقاط في دبي فيستيفال سيتي مول.

و أكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرص جميع كوادرها على مواصلة أدوارهم كل في موقعه و أن يظلوا دائما العين الساهرة على أمن و سلامة الوطن والمواطن والتصدي لجميع التحديات على تنوعها وتعدد أشكالها و أن حماية المجتمع بجميع مكوناته من مواطنين و مقيمين و زوار هو شرف و واجب يتنافس أفراد الشرطة وجميع منتسبيها للقيام به على الوجه الأكمل في جميع الأوقات وضمن مختلف الظروف.. مشيرا إلى أن تعاون الجميع و تكاتف الجهود في هذه المرحلة يعد مطلبا أساسيا لتجاوزها وتخطي تبعاتها بسلام.

و نوهت إلى أن شرطة دبي ستكثف جهودها في تتبع مخالفي الإجراءات الوقائية وإخضاعهم للغرامات المنصوص عليها قانونا حفظا لسلامة المجتمع وصحة جميع أفراده.

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