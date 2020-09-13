قبرص تندد بمناورات تركيا قبالة سواحلها: غير قانونية

نددت قبرص، السبت، إعلان تركيا إجراء مناورة عسكرية قبالة سواحلها، مؤكدة أنها "غير قانونية" و"تنتهك" سيادتها.

وأعلنت تركيا، إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص بين السبت والإثنين.

ورد المركز المشترك لتنسيق عمليات الإنقاذ التابع لوزارة الدفاع القبرصية بأن التدريبات التركية "غير قانونية" و"تنتهك سيادة جمهورية قبرص".

ويأتي إعلان أنقرة بعدما حذر قادة دول جنوب أوروبا الخميس الماضي، من أنهم مستعدون لدعم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا في حال لم تتوقف أنقرة عن سياسة "المواجهة" في منطقة شرق المتوسط.

Advertisements

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، تركيا إلى سحب قواتها من منطقة المتوسط لخفض التوتر القائم مع قبرص واليونان، قبل زيارة إلى نيقوسيا اليوم السبت.

وقال بومبيو إنه يسعى خلال زيارته إلى قبرص للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد في المنطقة.

ونشرت تركيا، التي تبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، سفينة استكشافية الشهر الماضي مدعومة بفرقاطات عسكرية.

Advertisements