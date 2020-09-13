الامارات | «مشاغل» أصحاب الهمم في قائمة «زيرو بروجيكت» العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مشاغل» أصحاب الهمم في قائمة «زيرو بروجيكت» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل مشروع «مشاغل» أصحاب الهمم، الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع، إلى مرحلة القائمة المختصرة، ضمن جائزة «زيرو بروجيكت» العالمية، بعد منافسة شديدة لأفضل المشروعات التي تقدم حلولاً عملية، وتُحدث تأثيراً في حياة أصحاب الهمم، حيث يخضع المشروع لتقييم نحو 4000 خبير حول العالم، من 150 دولة، تتم الاستعانة بهم لتقييم أفضل المشروعات فاعلية وأثراً في حياة أصحاب الهمم، واختيار أكثرها فاعلية، سواء على مستوى السياسات أو الممارسات، التي من شأنها تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، ونشر أفضل الممارسات تأثيراً.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، ناصر إسماعيل، أن فكرة مشروع «مشاغل» تترجم توجّه وزارة تنمية المجتمع بالتركيز على تشغيل أصحاب الهمم، ذوي الإعاقات الذهنية فوق 18 سنة.

وقال: «تمكّن مشروع مشاغل من تدريب 93 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، في مختلف الورش والمشاغل الموزعة على مراكز أصحاب الهمم، بمختلف إمارات الدولة، وكذلك تشغيل ثلاثة موظفين من أصحاب الهمم بعد فترة التدريب، وذلك عن طريق مساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الصغيرة، ومساندتهم لعرضها وتسويقها».

من جانبها، قالت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وفاء حمد بن سليمان، إن «مشروع مشاغل قد أسهم في توفير الكثير من فرص العمل لأصحاب الهمم، المتقدمين بطلبات توظيف من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك بعد أن يتم تقييم قدراتهم وإمكاناتهم، ومدى ملاءمتها للمهن المطروحة في سوق العمل، أو مساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة الصغيرة».

عرض المشروعات في فيينا

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تم إطلاق «زيرو بروجيكت» من قبل مؤسسة «إيسل» في النمسا عام 2008، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة النهائية للفائزين في أكتوبر المقبل، بعد إنجاز تقييم المرحلة الأخيرة، ما يمنح الفائزين فرصة عرض مشروعاتهم المتميزة، خلال مؤتمر «زيرو بروجكت»، المتوقع تنظيمه في فبراير 2021.

ناصر إسماعيل:

«(مشاغل) تدرب 93 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، في مختلف الورش».

وفاء حمد بن سليمان:

«(المشروع) وفر الكثير من فرص العمل لأصحاب الهمم، عبر المنصة الإلكترونية».

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