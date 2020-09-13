الامارات | طقس غائم جزئياً ورطب

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً ورطب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16. وتوقّع المركز أن يكون بحر عمان خفيفاً الى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 17:47 والثاني عند الساعة 07:53، والجزر الأول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 00:48. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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