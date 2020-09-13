الامارات | 141 مخالفة و1422 تنبيهاً في 4 مراكز تسوّق

شكرا لقرائتكم خبر عن 141 مخالفة و1422 تنبيهاً في 4 مراكز تسوّق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت القيادة العامة لشرطة دبي 141 مخالفة، وأصدرت 1422 تنبيهاً، في أربعة من مراكز التسوّق بدبي، أول من أمس، في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها دوريات التحريات، والتي يشارك في تنفيذها متطوعون، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها، للحد من انتشار «كوفيد-19».

وأكدت مواصلة رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في مواجهة الجائحة، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بقرار من النائب العام، يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

وأوضحت شرطة دبي أن توجيهات القيادة، بشأن حماية صحة المجتمع وصون سلامة جميع أفراده واضحة، وأن شرطة دبي لا تدخر جهداً في التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها مركز التحكم والسيطرة لمكافحة الفيروس، وهيئة الصحة في دبي، من أجل تحقيق تلك الغاية البالغة الأهمية.

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وقامت شرطة دبي بتحرير أربع مخالفات، وأصدرت 542 تنبيهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي في مول الإمارات، كما قامت بتحرير 92 مخالفة وأصدرت 620 تنبيهاً، ووجهت بعدم الازدحام في أربعة مواقع بدبي مول، ووصل عدد المخالفات التي حررتها شرطة دبي في مردف سيتي سنتر إلى تسع مخالفات، بينما أصدرت 90 تنبيهاً، ووجهت بعدم الازدحام في أربعة مواقع بالمركز، علاوة على قيام شرطة دبي بتحرير 36 مخالفة، وإصدار 170 تنبيهاً، والتوجيه بعدم الازدحام في خمس نقاط بدبي فيستيفال سيتي مول.

إلى ذلك، أعلنت اقتصادية دبي إغلاقها مقهى في منطقة الكرامة، بالتعاون مع بلدية دبي، و«دبي للسياحة»، لعدم التزامه بإجراءات التباعد الجسدي، في حين تمت مخالفة سبعة محال تجارية، جراء عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل الموظفين. وذكرت، في بيان أمس، أن ذلك جاء استجابة لتعاون الجمهور بالإبلاغ عن تجاوزات المحال والمنشآت التجارية، والمتمثلة في عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19». وأفادت بأن جولات الرقابة والتفتيش الميداني، التي نظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أول من أمس، أظهرت استيفاء 274 محلاً ومنشأة تجارية للتدابير الاحترازية المتبعة في إمارة دبي، مؤكدة أن جهود القطاع متواصلة لضمان التزام جميع فئات المجتمع، سواء المحال التجارية، أو جمهور المستهلكين.

• 542 تنبيهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، في مول الإمارات.

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