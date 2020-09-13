الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاتورة

دفع متعامل فاتورته الشهرية لشركة «دو»، فسحبت الشركة المبلغ مرة أخرى، باستخدام ميزة الدفع التلقائي. وعندما اشتكى المتعامل، قال له موظف إن نظام الشركة لا يُظهر أن العملية تمت مرتين.

مبانٍ

لفت قراء إلى وجود مجموعة من المباني غير المكتملة، ومضت سنوات على توقف البناء فيها، وباتت تشكل مصدر قلق للسكان، بسبب مخاطرها الاجتماعية والبيئية، ما يقتضي تدخل الجهات المعنية لحسم أمرها، إما باستكمال البناء أو الهدم.

سيارات

لاحظ سكان في شارع النصر بأبوظبي وجود سيارات مهملة، لم تتحرك من مكانها منذ أشهر، وباتت تشوّه المنظر العام، خصوصاً بعد أن باتت مصدراً للأتربة والحشرات، وطالبوا الجهات المعنية بتنفيذ حملة لسحب هذه السيارات.

دعم

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دعا مواطنون من أصحاب الدخل المحدود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، إلى توسيع معايير الحصول على الدعم المالي، خصوصاً أن خط الدعم يقاس بناء على دخل الأسرة كلها.

التزام

اشتكى قارئ، يسكن في منطقة القاسمية بالشارقة، من عدم التزام العديد من حراس المباني بالمنطقة، بارتداء الكمامات أثناء تحركاتهم داخل البنايات، واستخدام المصاعد، ما قد يتسبب في إصابتهم بـ«كورونا»، أو نشرهم «الفيروس» بين السكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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