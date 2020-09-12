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الامارات | الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمكافحة كورونا

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أبوظبي-وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحمل 20 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق، لدعم جهود 20 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار (كوفيد-19).

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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وتحرص دولة الإمارات، من خلال هذه المساعدات، على الإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في المجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1412 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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