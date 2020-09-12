الامارات | بالفيديو.. "الطوارئ والأزمات": اليوم نسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. المسؤولية على عاتق الجميع

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو توعوياً للجمهور بعد تسجيل أعلى إصابات يومية لفيروس "كوفيد-19". وقالت "الطوارئ والأزمات" عبر "تويتر"، اليوم نسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. المسؤولية على عاتق الجميع.. لنشد الحزام معاً ونتخطى هذه المرحلة. وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كشفت اليوم عن تسجيل 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وذلك من خلال إجرائها 95.287 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. Advertisements للاطلاع على آخر مستجدات فيروس "كوفيد_19" في الدولة اضغط الرابط أدناه. تسجيل 1007 إصابات جديدة بـ"كورونا" و521 حالة شفاء تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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