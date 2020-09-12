الامارات | "الطوارىء والأزمات" تؤكد إلزامية إجراء فحص PCR في اليوم السادس من دخول أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارىء والأزمات" تؤكد إلزامية إجراء فحص PCR في اليوم السادس من دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهيب لجنة إدارة الطوارىء والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي بجميع القادمين إلى الإمارة التعاون والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة وتؤكد إلزامية إجراء فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس من دخول الإمارة، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي قد أعلنت في الرابع من الشهر الجاري، عن تعديل إجراءات دخول أبوظبي تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كوفيد-19.

وتم تطبيق القرار من يوم السبت 5 سبتمبر 2020 الماضي، للدخول إلى الإمارة، وإبراز نتيجة سلبية لفحص PCR أو فحص الليزر DPI وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة. ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة لفحص PCR.

واعتمدت اللجنة أيضاً إلزام السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت مدة إقامتهم أو زيارتهم 6 أيام متواصلة فأكثر.

Advertisements

«الطوارئ والأزمات» تعدّل إجراءات دخول أبوظبي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news