سامسونج الخليج تعلن عن شراكة مع هارفي نيكولز - دبي قبيل الإطلاق المنتظر لهاتف5G Galaxy Z Fold2 في دولة الإمارات

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن تعاونها مع متاجر الأزياء العالمية الشهيرة هارفي نيكولز – دبي، قبيل الإصدار المرتقب لهاتف5G Galaxy Z Fold2القابل للطي في دولة الإمارات. وسيتم في إطار هذا التعاون عرض الهاتف المبتكر في متجر هارفي نيكولز – دبي، مول الإمارات، حيث سيتمكن العملاء من التقدم بطلب مسبق للحصول على الجهاز حتى 21 سبتمبر 2020. وتأتي الشراكة الجديدة بين الجانبين في إطار توجه سامسونج لتطوير منتجات وأجهزة متقدمة تجمع بين التقنيات الحديثة والوظائف المتطورة من جهة، والتصميم المذهل والمميز الذي يضفي لمسة من الأناقة على إطلالة المستخدمين من جهة أخرى، على نحو يتماشى مع تطلعاتهم وتوجهاتهم الجديدة.

وتعليقاً على التعاون قال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "تفخر سامسونج بالتعاون مع هارفي نيكولز، أحد أرقى متاجر التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار استعدادها لإطلاق أحدث هواتفها الذكية في فئة الأجهزة القابلة للطي. ويسعدنا قيام العلامة التجارية الرائدة باستعراض هاتف Galaxy Z Fold2 5G، في أحد أهم متاجرها بدولة الإمارات، ونتوجه في هذا الإطار، بالشكر لإدارة هارفي نيكولز وجميع العاملين في الشركة على الدعم والحماس الذي أظهروه لنا في إطار هذا التعاون".

ومن جهته قال كريس بونيش، نائب الرئيس للمشتريات في مجموعة الطاير: " يسعدنا التعاون مجدداً مع سامسونج في إطار استعدادتها لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy Z Fold2 5G في المنطقة. يولي عملاؤنا أهمية كبيرة للمنتجات ذات التصاميم الفريدة، وتشكل الهواتف الذكية اليوم ركيزة أساسية نعتمد عليها في جميع جوانب حياتنا اليومية، وقد عودتنا سامسونج على تقديم ابتكارات متميزة تتناسب مع متطلبات العملاء سواءً من حيث الوظائف أو التصميم الأنيق. وبصفتنا علامة تجارية رائدة في مجال الأزياء والأناقة العصرية، يسرنا المشاركة في هذه المبادرة، لاستعراض هاتف سامسونج الجديد القابل للطي والذي يجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة. ويتمثل هدفنا في منح زوار متجرنا في مول الإمارات بدبي فرصة استشكاف ميزات هذا الهاتف الذكي قبل توفره في الأسواق".

يوفر Galaxy Z Fold2 ابتكارات ووظائف متطورة وهادفة، تتضمن تحسينات عديدة وتجارب استخدام فريدة من نوعها، ويجمع الهاتف الجديد بين ميزات الهواتف الذكية مثل سهولة الحمل ومرونة الاستخدام إلى جانب الميزات التي توفرها شاشة العرض الكبيرة في الأجهزة اللوحية، بما يضمن للمستخدمين تحقيق أقصى مستوى من الإنتاجية. وسواء كان مطوياً أو مفتوحاً، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استخدام فاخرة للهاتف المحمول وذلك بفضل التصميم المتميز لهاتف Galaxy Z Fold2. تم تزويد الهاتف بشاشتي عرض من نوع Infinity-O تمتد على واجهة الجهاز وبدون حواف تقريباً. ويبلغ حجم الشاشة الخارجية 6.2 بوصة، بينما يبلغ حجم الشاشة الرئيسية 7.6 بوصة، ما يعني أنهما أكبر حجماً مقارنة بشاشتي هاتف Galaxy Fold. وتوفر الشاشتين تجارب مشاهدة غامرة للمستخدمين على نحو غير مسبوق سواءً عند مشاهدة المحتوى أو اللعب.

وسيحصل المستخدمون الذين سيتقدمون بطلب مسبق للحصول على هاتف5G Galaxy Z Fold2 على سماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً، بالإضافة إلى اشتراك في خدمة Samsung Care+ لمدة عام كامل. كما ستتوفر في المتجر سلسلة هواتف Galaxy Note20 و Galaxy Z Flip وأحدث الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج.