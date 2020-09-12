(2678) جولة تفتيشية على المنشآت في دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا (12) منشأة ثبت عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد19) ، بالإضافة إلى مخالفة الإشتراطات الصحية وعدم وجود بطاقة صحية للعاملين.

كما نفذت إدارة الخدمات العامة والبيئة متمثلة بشعبة التفتيش جولات تفتيشية على جميع المنشآت في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال شهر يونيو و حتى أغسطس من العام الجاري للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر و للتأكد من استيفائهم وتطبيقهم جميع الاشتراطات الصحية وإتباع القوانين وكذلك التزامهم بما تفرضه البلدية من اجراءات قانونية ، حيث بلغ عددها (2678) منشأة منها (1623) محل ، وأسواق اللحوم والأسماك (467) ، (588) صالون نسائي ورجالي ،وتم إنذار (198) منشأة ، وتحرير (265) مخالفة، ومصادرة (356) كجم من مواد غذائية ، و(31.148) كجم من مواد استهلاكية، ومخالفة (16) سيارة للشروط الصحية و يأتي ذلك في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع التي تعتبر من أوليات البلدية

وتهيب البلدية جمهورها بالتعاون والتقيد بالتعليمات و بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، وعلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم (‪092443399‬) الذي يعمل على مدار الساعة ، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها @dibbamun لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬