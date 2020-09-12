"منطقة عجمان الحرة" توقع مذكرة تفاهم مع "الأنصاري للصرافة" لتسهيل عمليات دفع الرسوم والمستحقات الخاصة بالشركات

– وقعت "منطقة عجمان الحرة" مذكرة تفاهم مع "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، بهدف تسهيل عمليات دفع الرسوم والمستحقات الخاصة بالشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لأعمالها عن طريق أي من فروع "الأنصاري للصرافة" المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأشاد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام "منطقة عجمان الحرة" بهذه الشراكة، مؤكداً أنَّ هذه الخطوة تندرج في إطار التزام المنطقة الحرة الراسخ بتقديم أفضل الحلول والخدمات للشركات المُرخَّصة في منطقة عجمان الحرة.

وقال السويدي: "تأتي الشراكة الاستراتيجية لتؤكد حرصنا المطلق على تقديم أفضل الخدمات لشركاء الأعمال والمستثمرين، من خلال توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك إتاحة قنوات الدفع المتنوعة لتسهيل عمليات سداد الرسوم وتوفير الوقت والجهد. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتسهيل مزاولة الأعمال، بما يدعم تطلعات المستثمرين."

من جانبه، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة": "نحن سعداء بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة وتسهيل عمل الشركات التي تزاول أعمالها في المنطقة الحرة من خلال تزويدها بقنوات دفع مريحة وسلسة وموثوقة وتمكينها من الاستفادة من ساعات عمل فروعنا المرنة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المُستمر بتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص نظراً لدورها الكبير في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تجربة العملاء."

يُذكر أنَّ منطقة عجمان الحرة تحرص على توطيد التعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسهيل إجراءاتها وزيادة فعالية خدماتها، وتوسيع نطاق المستفيدين من حُزم المحفزات والعروض الحصرية التي توفرها، إلى جانب تعزيز مساهمتها الفاعلة في مسيرة التطور والنمو التي تشهدها إمارة عجمان. وتحتضن "منطقة عجمان الحرة" أكثر من 9000 شركة، وتستضيف المُستثمرين ورواد الأعمال من أكثر من 145 بلداً، متيحةً لهم بيئة أعمالٍ متطورة تضمن لهم التوسع والنمو.