الامارات | مأموري جوازات دبي ينهون إجراءات دخول أول فوج سياحي روسي قادم إلى الدولة عبر مطارات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مأموري جوازات دبي ينهون إجراءات دخول أول فوج سياحي روسي قادم إلى الدولة عبر مطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استئناف الحركة الجوية في مطارات دبي انهى مأموري جوازات مطار دبي الدولي إجراءات دخول أول فوج سياحي روسي قادم إلى دولة الإمارات العربية عبر مطارات دبي. ويأتي ذلك في إطار جهود إقامة دبي لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي اخذين بعين الاعتبار كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تسهم في تعزيز ثقة المسافرين وتعكس جاهزية البنية التحتية السياحية للإمارة.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري إن إقامة دبي أصدرت مليون و 678 ألف تأشيرة بمختلف أنواعها للجالية الروسية منذ 2018 حتى الثامن من سبتمبر من هذا العام، فيما بلغ عدد الزوار الروسيين الذين منحوا تأشيرات عند الوصول 800 ألف زائر في الفترة نفسها . مشيراً أن عدد المقيمين الروسيين في دبي في الفترة بين عامي 2019 و 2020 قد بلغ 21 ألف و 838 مقيم. فين حين بلغ عددهم في عام 2018 إلى 7 آلاف و 280 مقيم.

وأكد اللواء محمد المري أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص تعد الوجهة المفضلة للسياح ولاسيما السائح الروسي. حيث احتفظت دبي بمكانتها بين أكثر المدن ملائمة للعيش وذلك في ظل ما تمتلكه من مقومات ومشاريع جذب سياحية واقتصادية، إلى جانب ما تتمتع به من مؤشر عال من الأمن والأمان. لافتاً أن العلاقات الثنائية الإماراتية الروسية تشهد تطوراً وازدهاراً مستمر في شتى المجالات والذي أثرت بدورها في تعزيز مكانة دولة الإمارات وتأكيد حضورها السياسي والاقتصادي والسياحي عالمياً، وتعزيز فرص التعاون والعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مختلف الدول.

Advertisements

وأضاف المري إن إقامة دبي عكفت على إنهاء إجراءات المسافرين القادمين من روسيا وفق أعلى المعايير الأمنية، كما تحرص الإدارة على تسهيل إجراءات المقيمين الروسيين وتوفير كافة مقومات الإقامة الكريمة لهم، مما ساهم ذلك في زيادة تدفق أعداد الروسيين إلى دبي. مؤكداً أن دولة الإمارات منذ تأسيسها احتضنت الجميع وعملت على تسخير كل الطاقات الممكنة لتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان وجعل الانسان وسعادته فوق كل اعتبار.

وأضاف سعادة اللواء المري : "يسعدنا أن نرحب بجميع زوار دولة الإمارات من جميع أنحاء العالم ونؤكد لهم بأننا على اتم الاستعداد لتيسير إنهاء اجراءات سفرهم في وقت قياسي وفق أعلى معايير السلامة والبروتكولات المعتمدة في الدولة بشأن اجراءات استقبال المسافرين".

وأشار سعادة اللواء محمد المري : "لدينا كوادر وطنية من أبطال الصفوف الأمامية يجيدون التحدث بلغات مختلفة منها الروسية والصينية والفرنسية إلى جانب العربية والانجليزية وغيرها من اللغات ليسهل عليهم التواصل مع المسافرين والمتعاملين من مختلف الجنسيات وتحقيق أعلى درجات السعادة لهم. مشيراً على أهمية تعلم لغات عالمية للتعرف إلى ثقافات العالم وحضاراتها كونهم الواجهة الأمامية في استقبال الزوار والتي يعكسون من خلالها صورة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news