الامارات | بالفيديو.. شرطة الشارقة تضبط شبكة ترويج مخدرات في عملية نوعية أطلقت عليها 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة الشارقة تضبط شبكة ترويج مخدرات في عملية نوعية أطلقت عليها 7/7 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال مؤتمر صحافي عن تفاصيل عملية نوعية أطلقت عليها (قبضة 7/7)، تمكنت من خلالها أجهزتها الأمنية من ضبط شبكة ذات بعد دولي مكونة من "58" شخصاً، سعت إلى ترويج "153" كيلوجراماً من المخدرات بقصد بيعها، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو"63" مليون درهم.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي أن عملية الضبط كانت نوعية، إذ إن عناصر الشبكة الإجرامية، عمدوا إلى استغلال الظروف الراهنة من انتشار كوفيد 19، لإدخال سمومهم إلى الدولة والترويج لها، إلا أن أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة حالت دون إتمام مخططهم، وتمكنت من ضبط (153) كيلو جراماً من المخدرات، وأحكمت القبضة الأمنية على جميع أطراف الشبكة المكونة من (58) شخصاً، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة المخدرات قامت بجهود كبيرة، خلال الشهور الماضية في رصد ومتابعة ومراقبة الشبكة، مما مكنها من الإحاطة الكلية بأعضائها والإيقاع بهم واحداً تلو الآخر.

وفي تفاصيل القضية قال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة المقدم ماجد العسم: إن معلومات مؤكدة قد رصدتها الأجهزة المختصة بالإدارة تفيد بوجود تشكيل عصابي مرتبط بنسيج دولي يتخذ من إحدى الدول الآسيوية مقراً له لمزاولة نشاطه المتمثل في تهريب المواد المخدرة وتخزينها والاتجار بها وترويجها.

وتابع: بناء على المعلومات تم تشكيل فريق لمراقبة ورصد وتحليل البيانات، ووضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد العصابة، بعد أن تكشفت خيوطها أمام أعضاء فريق المكافحة، حيث تم رصد الوسيلة البحرية التي يستخدمها أفراد الشبكة الإجرامية بأحد موانئ الدولة، مستغلين الترخيص الممنوح لها باستيراد المواد الغذائية، في إدخال تلك السموم، واستمرت أعمال البحث والتحري إلى أن تم رصد فيلا سكنية في إحدى الإمارات، استغلها رئيس العصابة في عملية استخلاص مخدر الكريستال وتحويله من سائل إلى مظهره البلوري بعد إضافة مواد كيميائية له.

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وأضاف المقدم العسم، أنه نتيجة للتحري والمراقبة اللصيقة وعمل عناصر المكافحة على مدار الساعة إلى أن تم تحديد ساعة الصفر، تم إلقاء القبض على أفراد التشكيل الـ (58) الواحد تلو الآخر، وذلك من خلال وضع عدة كمائن مُحكمة، وتسخير الأجهزة والتقنيات الحديثة المتوافرة لدى شرطة الشارقة، والتي تستخدمها في عمليات الرصد والمتابعة والكشف عن المواد المخدرة بجميع أصنافها، حيث أسفرت العملية أيضاً عن ضبط أكثر من (153) كيلو جراماً من المخدرات، تشمل مخدر الكريستال، الهيروين، الحشيش و(69) لتراً من مخدر الكريستال السائل، وقدرت قيمتها السوقية نحو (63) مليون درهم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة رصدت (7) حسابات بنكية، وبعد متابعتها والتدقيق عليها، تبين أنها تعود للشبكة الإجرامية، حيث كانوا يستخدمونها في تحصيل المبالغ المالية العائدة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وخلال التحقيقات أعترف أفراد التشكيل بمحاولتهم إدخال المواد المخدرة، ومخططاتهم لترويجها، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.

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