مركز إيفرلاست الطبي يطلق حملة توعية رائدة في أبوظبي

أطلق إيفرلاست ويلنس المركز الطبي للتجميل في أبوظبي الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في هذا المجال، حملة "نادي الجمال والإشراق" لزياد الوعي حول سبل العناية بالبشرة ومكافحة علامات التقدم في السن والحصول على بشرة طبيعية مشرقة ونضرة، ويشارك في الحملة الرائدة من نوعها فريق الأطباء المتخصصين في المركز من ذوي الخبرة الواسعة، لتقديم الخدمات عالية الجودة التي تبدأ من الاستشارات الشخصية إلى تقديم أفضل العلاجات بهدف تحقيق النتائج المرجوة.

وعلَق الدكتور تامر فهمي- مركز إيفرلاست ويلنس الطبي: "حرصنا على إطلاق حملة "نادي الجمال والإشراق" لعملائنا لتعزيز مفاهيم الحفاظ على الجمال الطبيعي وتشجيع المجتمع على اعتماد نمط حياة صحي، ويعمل فريقنا من المتخصصين خلال الحملة على مساعدة المرأة للحفاظ على الجمال الطبيعي والوصول لبشرة مشرقة تتمتع بالنضارة والشباب، باستخدام أحدث العلاجات والتقنيات العالمية المتخصصة في تجديد البشرة والحد من علامات التقدم في السن".

وأضاف دكتور تامر فهمي: "تشمل العلاجات والتقنيات الحديثة التي يوفرها مركز إيفرلاست، الهيدرافيشيال وهي طريقة فعالة لعلاج التجاعيد الدقيقة والتخلص من البقع الداكنة وزيادة نعومة البشرة، وأيضاَ العلاج باستخدام جهاز "الهيدراكوول" والذي يساهم في التخلص من الرؤوس السوداء وتجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وكذلك تقنية "الميزوجت" للحصول على بشرة رطبة مشدودة وإزالة التصبغات والتجاعيد والندبات والهالات السوداء، بالإضاقة إلى جلسة القناع الضوئي الذي يعمل بتقنية LED الآمنة تماماً، وتساعد بشكل فعال على حل مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتجاعيد والترهل والجفاف، علاوة على ذلك يقدم المركز العلاج بجهاز تحليل ثلاثي الأبعاد الرقمي للبشرة، والذي يعتبر الحل الأمثل لتشخيص مشاكل البشرة التي تكمن تحت طبقات الجلد ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة لتوفير أفضل الوسائل لعلاجها".

هذا، وفي إطار حملة التوعية "نادي الجمال والإشراق" يقدم مركز "إيفرلاست ويلنس" عرض متكامل لعملائه يشمل مجموعة العناية الفعالة بالبشرة، جلسات القناع الضوئي، جلسات "فيشيال"، التحليل الرقمي للبشرة، جلسة القناع الضوئي بقيمة 999 درهم فقط، ويستمر العرض الغير مسبوق حتى نهاية سبتمبر الجاري.