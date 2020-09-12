شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عضوين في عصابة آسيوية تضم متهمين آخرين هاربين، سرقوا 71 لفة من الكابلات الكهربائية بقيمة 52 ألف درهم. وأفاد أمين مستودع الشركة في تحقيقات النيابة بأنه توجه إلى عمله، وفوجئ باختفاء قفل المستودع، وسرقة كمية من الكابلات الكهربائية. من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق عمل جمع معلومات موثوقة ساعدت في تحديد هوية الجناة، وتوصل إلى المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بأنه شارك مع متهمين آخرين في الجريمة، وتوجهوا في سيارة إلى المكان، وسرقوا الكابلات، وباعوها لتاجر بسعر بخس، وكان نصيبه 150 درهماً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أروقة المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.