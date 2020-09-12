الامارات | 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و517 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و517 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 75 ألفاً و177 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 931 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 77 ألفاً و842 إصابة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68 ألفاً و462. وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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