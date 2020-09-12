الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمعات

لاحظ قارئ قيام أحد ملاك محال تأجير العقارات في منطقة القليعة بالشارقة، بعمل تجمعات كبيرة من الأشخاص داخل المحل يومياً، ليصبح مثل المقهى، من دون أي مراعاة للتباعد الاجتماعي، إلى جانب إغلاق الممر الخاص بالبناية في بعض الأوقات بوضع الكراسي أمام المحل.

صيانة

استغرب قارئ من فرض الشركة المسؤولة عن إدارة أحد المباني السكنية رسوماً إضافية بشأن صيانة الشقق، بدعوى رفع شركة الصيانة التي تعاقدت معها أسعارها، فيما ترفض الاستعانة بشركات أخرى.

تعقيم

نوّه متسوقون باستمرار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها منافذ الجمعيات التعاونية في دبي، بما في ذلك تعقيم عربات التسوق، وتوفير قفازات للمتعاملين ومواد التعقيم أمام المداخل والمخارج، لافتين في الوقت نفسه إلى تراخي الإجراءات في منافذ التسوق الأخرى.

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وقاية

لاحظ مرتادون لمركز تسوّق «الوحدة مول» في أبوظبي وجود نوع من التراخي أو التخفيف في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المركز (عدا قياس الحرارة)، مشيرين إلى أن معظم الأجهزة المخصصة لسوائل التعقيم لا يعمل، إضافة إلى عدم تنظيم الحركة أمام المصاعد والدرج الكهربائي، ومراجعة الطاقة الاستيعابية داخل بعض المطاعم والمحال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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