الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري إجازة الشتاء (إجازة الفصل الدراسي الأول) للطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري في الفترة من 13 ديسمبر حتى السابع من يناير المقبلين، لمدة 20 يوم عمل (4 أسابيع)، فيما تبدأ إجازة الشتاء للهيئة الأكاديمية في 20 ديسمبر المقبل حتى 31 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه يتبقى على بدء إجازة الفصل الدراسي الأول للطلبة 92 يوماً، وللهيئة الأكاديمية 99 يوماً من الآن.

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