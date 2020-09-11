الإمارات ترسل سفينة مساعدات إنسانية لأهالي الساحل الغربي اليمني في المخا

رست بميناء المخا اليمني سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متنها أطناناً من المواد الغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لأهالي الساحل الغربي، وذلك ضمن مساعدات المرحلة الثانية لعام 2020 التي تشمل مديريات الحوك والحالي وبيت الفقية والدريهمي والتحيتا في محافظة الحديدة.

ويأتي وصول هذه السفينة امتداداً للجسر الإغاثي الذي تسيره الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، إلى الساحل الغربي اليمني، في إطار جهودها المتواصلة لإغاثة المتضررين وتشييد المشاريع الخدمية والإنمائية التي تجاوز عددها 200 مشروع في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبيئة والثروة السمكية.

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ومن المنتظر أن تشهد تلك المرحلة توزيع 300 طن من المواد الغذائية الأساسية يستفيد منها قرابة 42 ألفاً من سكان المناطق المستهدفة، الذين يعانون شحاً في الموارد الاقتصادية نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

كان الهلال الأحمر قد أنهى المرحلة الأولى من المساعدات، التي استفاد منها ما يقارب 44 ألف شخص بتوزيع 6 آلاف سلة غذائية للمحتاجين في مديريات الخوخة والدريهمي والتحيتا، إلى جانب الأسر الفقيرة بمديريات موزع والوازعية والمخا بمحافظة تعز.

ووزعت الهيئة خلال عام 2018 نحو 185 ألف سلة غذائية بـ100 قرية من قرى الساحل استفاد منها مليون و295 ألف نسمة، فيما وزعت في عام 2019 ما يربو على 192 ألف سلة غذائية شملت 140 قرية على امتداد الساحل الغربي من ذو باب جنوب غرب، حتى مديرية الحوك شمال غرب الساحل و استفاد منها مليون و344 ألف نسمة.

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