شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية رأس الخيمة تغلق صالة أفراح خالفت التدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت اقتصادية رأس الخيمة صالة للأفراح في الإمارة وفرضت عليها غرامة مالية، لإقامتها حفل زفاف دون أخذ الموافقات المسبقة المطلوبة ولعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اقتصادية رأس الخيمة تغلق صالة أفراح خالفت التدابير الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.