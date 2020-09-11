الامارات | محمد بن راشد : أحمد المهيري عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : أحمد المهيري عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 سبتمبر 2020

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الفيزيائي الاماراتي أحمد المهيري بفوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء.معرباً عن فخره بما يقوم به من دور عظيم ومشرِّف للإمارات والعالم العربي بكامله.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء .. أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراة في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.. عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي..

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