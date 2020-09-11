الامارات | 60 طالباً مواطناً يشاركون في «موهبتنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طالباً مواطناً يشاركون في «موهبتنا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «صندوق الوطن» ــ وهي مبادرة وطنية أطلقها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين لدعم المشروعات التي تعزز آفاق التنمية المستدامة في دولة الإمارات ــ أول سلسلة من برامج «موهبتنا» الإرشادية للتقديم على الجامعات.

ويشارك في البرنامج 60 طالباً وطالبة موهوبون من مختلف إمارات الدولة، من خلال تدريب مكثف يمتد ثلاثة أسابيع، حيث يشاركون في ورش عمل حول عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، وتشمل موضوعات ورش العمل اختيار الجامعة المناسبة، والدورات والبرامج، وإعداد السيرة الذاتية، والتدريب على الاختبارات الموحدة، مثل SAT، وكتابة البحوث.

وقال المدير العام لصندوق الوطن، أحمد محمود فكري، أثناء مناقشة رؤية مبادرة «موهبتنا» ودورها في تنمية الشباب والبلاد: «نهدف في (صندوق الوطن) إلى تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تمكين مواطني دولة الإمارات والمجتمع من خلال توفير فرص النمو والتطور، وإطلاق العنان لإمكاناتهم ومهاراتهم المختلفة للإسهام في تنمية وازدهار الدولة».

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وأضاف أنه من خلال مبادرة «موهبتنا»، نسعى إلى اكتشاف 2000 طالب موهوب، ورعاية 500 منهم من خلال برامجنا الإثرائية، والعمل على إتاحة الفرصة لهم للدراسة في أفضل الجامعات بالعالم.

وأشار إلى أن برنامج الإعداد للجامعات يهدف إلى تدريب وتوجيه طلاب «موهبتنا» الذين يلتحقون بالصفين الحادي عشر والثاني عشر، من خلال تعريفهم بعملية التقديم للجامعات، ومساعدتهم على تحديد التخصصات التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم الأكاديمية، وزيادة الوعي بفرص المنح الدراسية المتاحة، فضلاً عن تبادل الخبرات مع خريجي الجامعات المتفوقين.

وأوضح أن البرنامج يخصص يوماً لتسليط الضوء على فرص البعثات والمنح الدراسية المتاحة لمواطني دولة الإمارات للدراسة خارج الدولة وداخلها، بحضور مكاتب البعثات من الشركاء الحكوميين، ومنهم وزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون الرئاسة، ودائرة التعليم والمعرفة، والجهات الأخرى، مثل شرطة أبوظبي، و«أدنوك»، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والمركز الوطني للأرصاد، ومركز راشد بن محمد لعلوم الفضاء.

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