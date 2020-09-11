الامارات | «كهرباء دبي» تدعو المتعاملين إلى فحص توصيلات المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تدعو المتعاملين إلى فحص توصيلات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية إجراء المتعاملين فحوصاً دورية للتوصيلات الداخلية للمياه في المنازل والمباني والمنشآت، للكشف عن أي تسريبات في التمديدات وإصلاحها بالاستعانة بفني متخصص، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر ويقلل الكلفة على المتعامل، وذلك ضمن حملتها السنوية «لنجعل هذا الصيف أخضر»، وفي إطار جهودها لترسيخ ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع.

وأكدت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، خولة المهيري، كفاءة أنظمة الهيئة في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، مشيرة إلى أن نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة ينحصر حتى العداد، بينما تقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

وأشارت إلى أن خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة الاستجابة الذكية التي أطلقتها الهيئة، تساعد المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات محتملة في توصيلات المياه بعد العداد.

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