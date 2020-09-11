الامارات | سحب مستحضر دوائي غير مطابق للمواصفات

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب مستحضر دوائي غير مطابق للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب المستحضر الدوائي «core Daily 1-women Tablets»، للشركة المصنعة «Country Life» لعدم مطابقته المواصفات. وطالبت الشركة المصنعة بسحبه من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت الوزارة، في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، أن نتائج تحليل المنتج أظهرت عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة عند مقارنته بالمنتج المرجعي.

وأضافت أنه غير مسجل في إدارة الدواء لديها، مطالبة بعدم صرفه، وإعادته إلى المورّد.

كما طالبت أي مستخدم للدواء بالتواصل معها في حال حدوث أعراض جانبية.

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وقررت الوزارة، في تعميم ثانٍ، سحب تشغيلات للوسيلة الطبية Telacomp ES-K للشركة المصنعة Paul Hartmann AG. وهي عبارة عن كمادات شاش تحتوي على خيوط متشابكة قابلة للكشف بالأشعة السينية.

وذكرت أن الشركة المصنّعة سحبت التشغيلات بسبب شكاوى من العيادات والموردين مفادها أن خيوط الأشعة السينية الخاصة بها قابلة للتكسر والتآكل عند الضغط الميكانيكي. وأوصت الوزارة المنشآت الصحية بسحب التشغيلات في حال وجدت لديها، مشيرة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها.

وحذرت الوزارة، في تعميم ثالث، من الوسيلة الطبية Medumat Standard«emergency and transport ventilator بسبب احتمالية عدم تشغيلها.

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