الامارات | ضبط فلاتر سجائر إلكترونية بزيت الحشيش

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط فلاتر سجائر إلكترونية بزيت الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبه مفتش بجمارك دبي في طرد يدوي، يفترض أنه يحوي أغراضاً شخصية قادمة من الولايات المتحدة الأميركية لمقيم في الدولة، وبتفتيشه عُثر على ثمانية فلاتر سجائر إلكترونية بزيت الحشيش مخبأة داخل كيس حلويات، فتم القبض على صاحب الطرد، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته بتهمة ارتكاب جناية استيراد مواد مخدرة، إضافة إلى جنحة تعاطي مؤثرين عقليين.

وقال مفتش أول بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه اشتبه في طرد قادم عن طريق شركة شحن سريع، حيث ذكر في الأوراق الرسمية أنه يحتوي على أغراض شخصية تشمل حذاء ونظارة وكيس حلويات، وبتفتيشه يدوياً عثر داخل كيس الحلويات على فلاتر معبأة بزيت الحشيش مخصصة للسجائر الإلكترونية، وكانت مسجلة باسم المتهم وعنوانه ورقم هاتفه، وحين حضر لاستلامها تم القبض عليه وإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأنه بإحالة المتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي لفحص عينة بول منه، تم اكتشاف تعاطيه نوعين من المؤثرات العقلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news