الامارات | %31 انخفاضاً في الحوادث المرورية في أول يوم دراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن %31 انخفاضاً في الحوادث المرورية في أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي في أول يوم دراسي انخفاضاً في عدد المصابين جراء الحوادث المروية بنسبة بلغت 66.6%، وانخفاضاً في الحوادث المرورية بنسبة 31%، مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي.

وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بتفاعل أفراد الجمهور مع حملتها «يوم بلا حوادث»، الهادفة إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد بلا حوادث مرورية.

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ولم تسجل الإدارة حالات وفاة خلال أول يوم دراسي بدبي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الحملة 401 ألف و840 شخصاً. وقال مدير الإدارة بالوكالة، العقيد جمعة بن سويدان، إن الحملة التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً»، حققت أهدافها في زيادة الوعي المروري، لافتاً إلى أنها ركزت على شقين، الأول مروري، والثاني صحي يتعلق بتوعية سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والطلبة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، سواء في الحافلات أو المدارس.

من جانبه، ذكر مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطي أحمد بن درويش الفلاسي، أن الحملة نجحت في تحقيق التوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة مشاهدات بلغت 100 ألف مشاهدة، وصفر وفيات.

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