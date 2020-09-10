الامارات | "الصحة" تكشف عن 930 إصابة جديدة بـ "كورونا" و5 حالات وفاة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات، اليوم، عن إجراء 82,076 فحصاً والكشف عن 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 586 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبلغ إجمالي الإصابات 76,911 وحالات الشفاء 67,945 وحالات الوفاة 398 . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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