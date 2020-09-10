الامارات | "الأرصاد": فصل الخريف يبدأ 23 سبتمبر فلكياً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": فصل الخريف يبدأ 23 سبتمبر فلكياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن شهر سبتمبر يعد آخر شهور فصل الصيف، إذ تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، خاصة أثناء الليل، وخلال النصف الثاني منه، موضحاً أن فصل الخريف يبدأ فلكياً فى الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأفاد المركز بأن هذا الشهر أيضاً يشهد تراجعاً في تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

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وذكر أن شهر سبتمبر يشهد كذلك تزايداً قليلاً في نسبة الرطوبة في الهواء، مقارنة بشهر أغسطس، خاصة مع النصف الثاني منه، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49% ونتيجة لذلك تزداد فرص تكوّن الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

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