الامارات | 5 آلاف درهم لفك حجز مركبة بسبب جلوس طفل دون الـ10 في المقعد الأمامي بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف درهم لفك حجز مركبة بسبب جلوس طفل دون الـ10 في المقعد الأمامي بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تطبيق قرارها الأخير، بشأن حجز المركبات وشروط فكه وفقا للقانون رقم /5/ لسنة 2020 بخصوص حجز المركبات في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطريق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.

وبموجب التشريعات السارية في إمارة أبوظبي، حدد القرار عدداً من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، والقيمة المالية لفكها وتبلغ القيمة المالية لفك الحجز في حال السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة بـ 5 آلاف درهم.

وبحسب قانون السير فإنه لا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ العشر سنوات، ويجب أن يستخدم الأطفال دون هذه السن مقاعد السلامة ذات الأحزمة الداخلية حتى يبلغ طولهم 145 سنتيمتراً، وعندما يصل عمر الطفل إلى هذه السن، يستطيع استخدام حزام الأمان.

وحذرت شرطة أبوظبي الأسر من مخاطر ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية للمركبة، مؤكدة ضرورة التزام السائقين بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السلامة والأمان للأطفال داخل المركبات، خصوصاً في ما يتعلق بركوب الأطفال في المقاعد المخصصة لهم لضمان عدم تعرضهم للخطر.

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وألزم القرار سداد الغرامات المالية كاملة لفك حجز المركبة في حال تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7 آلاف درهم، فيما تبلغ قيمة فك الحجز في حال تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 50 ألف درهم إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءا من تاريخ سحب الرخصة.

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