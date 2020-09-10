الامارات | 20 % زيادة في مشتريات السيارات الكهربائية والهجينة الحكومية اعتبارا من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % زيادة في مشتريات السيارات الكهربائية والهجينة الحكومية اعتبارا من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه المجلس الأعلى للطاقة في دبي الجهات الحكومية في الإمارة برفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من المركبات إلى 10% على الأقل حتى نهاية عام 2024، لتصل إلى 20% من بداية 2025 حتى نهاية 2029، و30% من بداية عام 2030. وتنطبق هذه النسب على السيارات المشتراة والمؤجرة.

وقال نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، إن التوجيه يدعم مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف لأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

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من جهته، أشار الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، إلى أن نسبة شراء المركبات الهجينة والكهربائية بلغت 8% في الأسطول الحكومي بنهاية عام 2019، قبل أن يقرر المجلس رفع النسبة لتكون 20% ابتداءً من عام 2025 حتى نهاية 2029، على أن تصل إلى 30% ابتداءً من 2030. وتوفر الهيئة أكثر من 240 من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مواقع مختلفة من دبي، ويمكن لأصحاب السيارات الكهربائية غير التجارية المسجلين في خدمة «الشاحن الأخضر» شحن سياراتهم مجاناً حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك حصراً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة وليس في محطات الشحن المنزلية. أما السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فتبلغ رسوم شحنها 29 فلساً لكل كيلوواط/‏ساعة.

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