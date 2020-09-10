الامارات | 764 ألف فحص في مراكز اللياقة الطبية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 764 ألف فحص في مراكز اللياقة الطبية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مديرة إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي، ميساء البستاني، إن مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة للهيئة، أجرت منذ بداية العام الجاري 764 ألفاً و113 فحصاً، منها 664 ألفاً و329 للياقة البدنية، و99 ألفاً و784 فحصاً مهنياً، تشمل اختبارات الدم وتقييمات اللياقة البدنية المتعلقة بطبيعة الوظيفة، وفقاً للإرشادات الدولية في هذا المجال. وأشارت إلى الحرص الذي توليه الهيئة على نشر وتوزيع مراكز خدمات اللياقة الطبية والمهنية في مختلف مناطق دبي لتسهيل الحصول على الخدمة، لافتة إلى وجود 13 مركزاً للياقة البدنية وخمسة مراكز للفحوص المهنية تلبي احتياجات المتعاملين.

وقالت البستاني إن نسبة سعادة المتعاملين في مراكز اللياقة الطبية والصحة المهنية وصلت العام الماضي إلى 92٪.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news