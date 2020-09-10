الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقيم

لاحظ مرتادون لمراكز تسوّق في بعض المناطق خلو أجهزة تعقيم الأيدي من السوائل المخصصة لها، خصوصاً بالقرب من أجهزة الصراف الآلي، على الرغم من أهمية تلك الأجهزة في توفير التعقيم للمتعاملين قبيل وعقب إجراء المعاملات.

حافلات

لاحظ ذوو طلبة في مدرسة «بريستين» الخاصة في دبي، ارتفاعاً في رسوم حافلات نقل الطلبة مقارنة بالعام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الوقود، لافتين إلى أن إدارة الشركة المسؤولة عن الحافلات تحمّل أولياء الأمور رسوماً إضافية جراء تطبيق إجراءات التباعد الاحترازية بين الطلبة.

رسوم

اشتكى قارئ، قيام شركة أبوظبي للتوزيع بتحصيل رسوم البلدية عن الثلاثة أشهر التي تم تأجيلها خلال جائحة كورونا دفعة واحدة، ما رفع من قيمة الفاتورة بشكل ملحوظ، مطالباً الشركة بتوزيع الرسوم المؤجلة على أكثر من فاتورة شهرية.

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مستشفى

نوّه ولي أمر طفل مريض، بسهولة وسرعة إجراءات التعامل مع المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى دبي، مؤكداً أن التزام الموظفين بالتعامل مع المرضى وفقاً لمواعيد الحجوزات المرسلة إليهم في رسائل نصية، كان له أثر كبير في عدم بقاء الكثير من المرضى في مكان واحد، كما أبدى سعادته البالغة بمدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، والنظافة والتعقيم باستمرار على مدار الساعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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