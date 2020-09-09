الامارات | إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات مساء الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات مساء الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات، اليوم، عن عقد إحاطة استثنائية يوم غد الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساء، للحديث حول مستجدات مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد19) في الدولة، حسب وكالة أنباء الإمارات على "تويتر". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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