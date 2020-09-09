الامارات | حالة الطقس خلال اليومين القادمين

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً شرقاً رطباً ليلاً وصباح "الجمعة" مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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