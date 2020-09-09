الامارات | 11 معلومة عن مترو دبي في ذكرى انطلاقه التي تصادف اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مترو دبي في ذكرى انطلاقه التي تصادف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق مترو دبي في أول رحلة له بنفس تاريخ هذا اليوم قبل 11 عاما، ناقلاً بحركته بين المناطق المختلفة في الإمارة، ليس الركاب فحسب، بل أيضاً قطاع النقل والمواصلات في المنطقة العربية بأكمله، إلى عهد جديد من التطور التقني في انشاء وإدارة شبكات وسائل المواصلات البرية المستخدمة في هذه البقعة من العالم. وحفز إنشاء مترو دبي ونجاحه كمشروع خدمي متميز وعصري، الجهات والمؤسسات على العمل على تأسيس وإنجاز الكثير من المشروعات المتطورة في كل المجالات العمرانية والسياحية والاقتصادية سواء على مستوى الإمارة، أو على مستوى الدولة والمنطقة.

ما هو مترو دبي؟

تعرف عليه سريعا عبر هذه النقاط الموجزة:

• وسيلة نقل برية لنقل الركاب عبر قطار آلي يعمل بدون سائق.

• تم افتتاح المترو يوم 9 سبتمبر 2009 الساعة 09:09:09 مساءً في مدينة دبي ثاني أكبر مدن الإمارات

• بلغت تكلفة المشروع الانشائية 28 مليار درهم.

• تمكن المشروع من تخفيف حدة الازدحام المروري، وتخفيض الوقت المستغرق أثناء التنقل بالمواصلات، والتخفيف من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات الاعتيادية.

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• تم إعداد تصاميم المترو من اتحاد شركات يابانية من بينها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة

• بدأ تشغيل الخط الأحمر بعشر محطات فقط، وبزمن تقاطر لم يتجاوز 10 دقائق.

• سجل المترو رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2011 كأطول قطار في العالم بدون سائق.

• يبلغ عدد قطارات مترو دبي 79 قطار يتسع كل منها الى 650 راكب.

• تخطى عدد الركاب الذين نقلهم مترو دبي في عيد تأسيسه الثامن حاجز المليار و28 مليون راكب.

• يوجد نظام للتخزين الذكي لقطع غيار المترو، وهو نظام آلي مغلق تم تصميمه على شكل أدراج. يعمل النظام بشكل تلقائي عبر مسح أبعاد كل مادة ويقدم حلول التخزين لمختلف القطع حسب حجمها وحسب متطلبات واحتياجات أعمال الصيانة اليومية.

• تم في يوليو الماضي تدشين مسار مترو اكسبو 2020 المكون من 7 محطات اضافية وذلك بكلفة 11 مليار درهم، ليخدم منطقة المعارض والمناطق السكنية والتجارية المحيطة بها.

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