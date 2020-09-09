الامارات | خفض رسوم فحص "كورونا" إلى 250 درهماً في جميع مراكز ومستشفيات أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خفض رسوم فحص "كورونا" إلى 250 درهماً في جميع مراكز ومستشفيات أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عن تخفيض سعر فحص مسحة الأنف للكشف عن فيروس كورونا من 370 درهماً إلى 250 درهماً، مؤكدة أن السعر الجديد ساري المفعول في جميع مراكزها للفحص، فيما أكدت مستشفيات خاصة ومراكز فحص «كوفيد – 19»، في أبوظبي، انخفاض كُلفة إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" بنسبة 33%، وذلك بناء على توجيهات الجهات الصحية ذات الاختصاص.

وأكدت مستشفيات خاصة، أنه تم تخفيض رسوم الاختبار من 370 درهماً إلى 250 درهماً بالنسبة للحالات التي تقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية من دون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، وذلك بناء على توجيهات الجهات الطبية في الدولة، مشيرة إلى استمرار تقديم الفحص مجاناً للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، والذين يعانون أعراضاً تنفسية حادة، سواء كانت بسيطة أو شديدة، بناء على التقييم الطبي والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوماً، بالإضافة إلى حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة لعدوى «كوفيد- 19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news