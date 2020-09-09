الامارات | "الخدمة الوطنية" تعلن عن فتح باب التسجيل للدفعة "الـ9" إناث

شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمة الوطنية" تعلن عن فتح باب التسجيل للدفعة "الـ9" إناث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن فتح باب التسجيل للدفعة "التاسعة" للخدمة الوطنية "إناث" والتي ستبدأ بتاريخ 11/10/2020. وقالت الخدمة الوطنية عبر موقعها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه على كل من لديها الرغبة بالإلتحاق بالبرنامج مراجعة أقرب شعبة تجنيد لمقر سكنها بحضور ولي الأمر مع إحضار جميع الوثائق الثبوتية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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