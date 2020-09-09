الامارات | سفينة مساعدات إنسانية إماراتية لأهالي الساحل الغربي اليمني ترسو بميناء المخا

شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة مساعدات إنسانية إماراتية لأهالي الساحل الغربي اليمني ترسو بميناء المخا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رست بميناء المخا اليمني سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متنها أطنانا من المواد الغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لأهالي الساحل الغربي و ذلك ضمن مساعدات المرحلة الثانية للعام 2020 التى تشمل مديريات الحوك و الحالي و بيت الفقية والدريهمي والتحيتا في محافظة الحديدة.

يأتي وصول هذه السفينة امتدادا للجسر الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر إلى الساحل الغربي اليمني في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لإغاثة المتضررين و تشييد المشاريع الخدمية و الإنمائية التى تجاوز عددها 200 مشروع في مجالات الصحة والتعليم و المياه والكهرباء والبيئة والثروة السمكية والتي سارت بخطى ثابتة وفق خطة تبنتها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات وجسدتها هيئة الهلال الأحمر على أرض الواقع.

كان قد تم تدشين المرحلة الثانية بتوزيع 26 طنا من المواد الغذائية المتكاملة في عزلة المجيلس التابعة لمديرية التحيتا و قرى المنظر التابعة لمديرية الحوك.. ومن المنتظر أن تشهد تلك المرحلة توزيع 300 طن من المواد الغذائية الأساسية يستفيد منها قرابة 42 ألفا من سكان المناطق المستهدفة الذين يعانون شحا في الموارد الإقتصادية نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تجدر الإشارة إلى أن " هيئة الهلال الأحمر " كانت قد أنهت المرحلة الأولى من المساعدات و التي استفاد منها ما يقارب 44 ألف شخص بتوزيع 6 آلاف سلة غذائية للمحتاحين في مديريات الخوخة و الدريهمي و التحيتا إلى جانب الأسر الفقيرة بمديريات موزع و الوازعية و المخا بمحافظة تعز.

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وعبـر أهالي المديريات اليمنية المستهدفة عن شكرهم لدولة الإمارات العربية قيادة و شعبا على العطاء المتواصل و الجهود التي تبذلها في شتى المجالات الإنسانية خاصة المجال الإغاثي و التي خففت من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر اليمنية المتضررة .. مشيدين بجهود هيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي عبر تسييرها مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية و الإغاثية و إقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي.

من جانبها رفعت السلطات المحلية أسمى آيات الشكر و العرفان لدولة الإمارات و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على المساعدات التي لم تتوقف يوما في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد وزعت خلال العام 2018 حوالي / 185 / ألف سلة غذائية بمائة قرية من قرى الساحل استفاد منها مليون و295 ألف نسمة فيما وزعت في العام 2019 ما يربو على 192 ألف سلة غذائية شملت 140 قرية على امتداد الساحل الغربي من ذو باب جنوب غرب حتى مديرية الحوك شمال غرب الساحل و استفاد منها مليون و344 ألف نسمة.

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