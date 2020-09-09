الإمارات.. عجمان تنهي فحوص فيروس كورونا لطلبة 18 مدرسة

أكدت منطقة عجمان الطبية أنه تم إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد لطلبة ومعلمي 18 مدرسة حتى الآن، ضمن إجراء فحوص الفيروس لطلبة مدارس الإمارة الحكومية ممن تزيد أعمارهم على 12 عاماً، وحسب إرشادات العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2020 – 2021 التي تضمنتها خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وفقا للإمارات اليوم.

وقال مدير المنطقة حمد تريم الشامسي، إن المنطقة الطبية أعدت فرقاً طبية للقيام بإجراء الفحوص، حيث تم توفير قاعة متخصصة في مركز «البيت متوحد» لفحص الطلبة، إذ يشرف فريق طبي من مركز الطب الوقائي في عجمان على تنفيذ تلك الفحوص، فيما يقوم فريق طبي آخر من إدارة الرعاية الصحية الأولية بإجراء الفحوص.

وكشف أنه ابتداء من اليوم سيتم فتح قاعة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية لإجراء الفحوص للطلبة، إذ تستمر جميع هذه الفحوص لنحو شهر من الآن قابلة للزيادة، وفق ما تفرضه طبيعة المرض وانتشاره.

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وقال إن فحوص طلبة المدارس تأتي للتأكد من خلوهم من «كورونا» ضمن توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى جعل الميدان التربوي بيئة صحية وآمنة، خصوصاً أن العام الدراسي الجاري جاء في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار «كوفيد-19»، لذلك تم التنسيق مع المؤسسات التعليمية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجعل البيئة المدرسية آمنة ومحصنة لضمان عودة آمنة للطلبة.

وأكد أنه تم إعداد فريق طبي متخصص للقيام بعمل الفحوص لطلاب وطالبات المدارس، ولا سيما الذين يدرسون في المدارس.

وأكد ضرورة قيام أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم من خلال قياس حرارة الجسم، وعدم اصطحابهم إلى المدارس إلا بعد الحصول على نتائج فحص «كورونا» سلبية التي سيتم إرسالها إلى هواتف أولياء الأمور مباشرة، كما يتم إرسال كشوف فحوص جميع الطلاب إلى المعنيين في قطاع التعليم في عجمان بشكل متواصل

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