الامارات | بلدية خورفكان تصادر ربع طن من «النسوار والبان»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خورفكان تصادر ربع طن من «النسوار والبان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت بلدي خورفكان، بالتعاون مع الشرطة، نحو ربع طن من مادتي «النسوار والبان»، مخزّنة في مسكن شخص آسيوي.

وجاءت عملية المصادرة بالتنسيق بين قسم العمليات والتفتيش البلدي في بلدية مدينة خورفكان، وإدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الشارقة.

وأوضحت البلدية أن المواد المضبوطة تقدّر كميتها بنحو 253 كيلوغراماً من مواد «البان والنسوار»، وغيرها من مواد ممنوعة، إذ تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المخالف، ومصادرة الممنوعات، وتم تحرير المخالفات اللازمة، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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وأكدت البلدية أن تكثيف الحملات يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية بهدف الحفاظ على المظهر العام للمدينة، ومكافحة الظواهر السلبية، مؤكدة استمرار تنفيذ الحملات.

وأفادت بأن حظر تناول مادة النسوار أو بصقها في الأماكن العامة وأمام البنايات السكنية والمحالّ التجارية لما تشكله من مخاطر ومضار صحية وبيئية على الفرد.

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