الامارات | خياط يستولي على 55 ألف درهم من بنك بمستندات مزورة

شكرا لقرائتكم خبر عن خياط يستولي على 55 ألف درهم من بنك بمستندات مزورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خياط (آسيوي) بتهمة الاحتيال على بنك والاستيلاء على نحو 55 ألف درهم بعد استخراج بطاقة ائتمانية بمستندات مزورة، وسحب مبلغ كبير منها، فضلاً عن سحب مبلغ آخر على المكشوف، بعد تقديمه وثائق تفيد عمله في مؤسسة معروفة. وقال مدير إقليمي بالبنك، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم تقدم بطلب لفتح حساب بنكي وبطاقة ائتمانية (أون لاين)، وأرفق شهادة راتب منسوبة لشركة بترول مشهورة، وصورة جواز سفر، وصفحة إقامة، بالإضافة إلى وثائق أخرى، وتمت الموافقة على الطلب بعد أن التقاه موظف تابع للبنك لاستكمال الإجراءات والحصول على توقيعه، والتحقق من بطاقة الهوية التي أكدت بياناته، ثم إلزامه بالتوقيع على شيكَي ضمان.

وأشار إلى أن المتهم سحب بعد فتح الحساب مبلغ 20 ألف درهم على المكشوف، ثم استولى من البطاقة على قرابة 35 ألف درهم، وامتنع عن سداد المستحقات الواجبة عليه، فتم الرجوع إلى الشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن الراتب، فردت بأنه لا يعمل لديها من الأساس.

من جهته، قال موظف مبيعات في البنك إن طبيعة عمله تتمثل في إنجاز معاملات القروض والبطاقات الائتمانية، ومن بينها المعاملة الخاصة بالمتهم، التي قدمها في البداية إلكترونياً، وقدّم صوراً من شهادة راتبه لدى شركة بترول مشهورة، وصورة من جواز سفره ووثائق أخرى، ومن ثم تواصل مع المتهم والتقى به بالقرب من مقر سكنه في دبي، وتحقق من هويته، واطلع على أصل جواز السفر وشهادة الراتب، ومن ثم وقّع على المعاملة إلكترونياً عبر شاشة «آي باد»، ثم أنجز له المعاملة، وعلى إثر ذلك استولى المتهم على الأموال بطريقة غير شرعية.

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