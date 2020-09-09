الامارات | «طرق دبي» تحتفي بـ«الإمارات اليوم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لوحة إعلانية احتفالية بـ«الإمارات اليوم»، كما بدت على أحد الجسور في دبي، وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بهذه الالتفاتة بمناسبة العيد الـ15 لتأسيس الصحيفة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.