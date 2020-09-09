الامارات | 5 مدارس خاصة جديدة دخلت الميدان التربوي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدارس خاصة جديدة دخلت الميدان التربوي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الميدان التربوي في إمارة دبي افتتاح خمس مدارس خاصة جديدة، مطلع العام الدراسي الجاري، تنوعت مناهجها بين الأميركي (مدرستان)، والبريطاني (مدرسة)، والهندي (مدرسة)، والصيني (مدرسة)، ليصبح عدد المدارس الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية في الإمارة 209 مدارس، وكذلك زاد عدد المناهج التي تعتمدها هذه المدارس إلى 18 منهاجاً تعليمياً، بعد إدخال المنهج الصيني العام الدراسي الجاري، للمرة الأولى.

ورصدت «الإمارات اليوم» رسوم المدارس الجديدة، التي راوحت بين 14 ألفاً و500 درهم لـ«KG1» و16 ألفاً و500 درهم للصف الخامس في المدرسة ذات المنهاج الهندي، أما مدرسة المنهاج الصيني فإن رسومها راوحت بين 25 ألف درهم لـ«KG1» و28 ألفاً للصف الخامس، ورسوم المدرسة ذات المنهاج البريطاني هي 35 ألف درهم لـ«KG1» و49 ألفاً و500 درهم للصف السادس، فيما المدرسة ذات المنهاج الأميركي الأولى فإن رسومها تراوح بين 22 ألفاً و700 درهم لمرحلة ما قبل الابتدائية و27 ألفاً و750 درهماً للصف الرابع، ورسوم المدرسة الثانية التي تعتمد المنهاج الأميركي 41 ألفاً و800 درهم لمرحلة ما قبل الابتدائية، و50 ألفاً و600 درهم للصف الخامس.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن رسوم المدارس هي الرسوم الدراسية فقط، ولا تتضمن أية رسوم خدمية أخرى.

وتتوزع المدارس الجديدة على مناطق مختلفة في الإمارة، هي واحة دبي للسيليكون، والراشدية، وجبل علي، وأبوهيل، ومردف.

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نمو متواصل

يشهد قطاع المدارس الخاصة في دبي نمواً متواصلاً، ما يعكس المرونة التي يحظى بها في الإمارة، ويؤكد قدرتها على مواكبة استشراف فرص المستقبل وخيارات التعليم التي تلبي تطلعات مزودي الخدمة التعليمية من جهة، ويتيح الخيارات التعليمية المتنوعة أمام أولياء أمور الطلبة من جهة أخرى. ولفتت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى أن افتتاح المدارس الخمس للعام الدراسي الجاري يسهم في إبراز المكانة الدولية لدبي، التي تحظى بثقة مزودي خدمات التعليم، باعتبارها الوجهة المفضلة لتطوير النماذج المبتكرة للتعليم، حيث اجتذبت خلال السنوات الثلاث الماضية 30 مدرسة خاصة جديدة، أضافت نحو 24 ألف مقعد دراسي.

• 18 منهاجاً تعليمياً في دبي بعد إدخال المنهج الصيني العام الدراسي الجاري.

• المدارس الجديدة توزعت على مناطق مختلفة في إمارة دبي.

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