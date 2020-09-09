الامارات | النيابة الاتحادية تجري 802 تحقيق عن بعد في أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الاتحادية تجري 802 تحقيق عن بعد في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت النيابة العامة الاتحادية 802 تحقيق عن بعد خلال أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي الطلبات الإلكترونية المنفذة 8151 طلباً، فيما بلغ إجمالي إجراءات تنفيذ الأحكام 4916 إجراء.

وذكرت إحصاءات النيابة العامة، التي نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن عدد القضايا المتصرف فيها بلغ 2040 قضية، بنسبة تصرف 100%، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة 512 قضية خلال الشهر الماضي.

وبيّنت إحصاءات يوليو الماضي، أن النيابة العامة أجرت 814 تحقيقاً عن بُعد، وإجمالي الطلبات الإلكترونية المنفذة 8340 طلباً، ووصل إجمالي إجراءات تنفيذ الأحكام إلى 4518 إجراءً.

واستعرضت النيابة عدداً من خدماتها الذكية، ومنها خدمة تقديم طلب زيارة محبوس احتياطياً، عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وذلك عن طريق أربع خطوات، هي إنشاء طلب زيارة المحبوس احتياطياً، والحصول على موافقة عضو النيابة المختص، وأن يكون المتهم محبوساً احتياطياً أو مودعاً على ذمة القضية، ويكون مقدم الطلب محامياً أو ممثلاً لبعثة دبلوماسية أو ذا علاقة بالمحبوس.

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كما توفر النيابة خدمة الإشعارات الإلكترونية، إذ تمكن هذه الخدمة أطراف الدعوى الجزائية من الحصول على معلومات عن القضية، وما يستجد فيها عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتتيح هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وتضمن إجراءات الخدمة إنشاء طلب بالاشتراك، وأن يكون المتعامل طرفاً في الدعوى الجزائية.

كما تقدم النيابة عبر موقعها الإلكتروني خدمة طلب تقديم كفالة مالية شخصية، تتيح إمكانية كفالة المتهم بضمان مالي أو شخصي، تحدده النيابة أو المحكمة، شريطة أن تكون القضية لاتزال منظورة أمام النيابة العامة أو المحكمة.

• 8151 طلباً إلكترونياً نفذتها النيابة الاتحادية خلال الشهر الماضي.

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