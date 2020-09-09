الامارات | لجنة دائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماع أمس ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، القرار رقم (28) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية. ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية، القاضي سالم علي مطر الحوسني.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة المالية المركزية حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، للربع الثاني لعام 2020.

كما أصدر المجلس القرار رقم (29) لسنة 2020 بشأن لائحة رسوم معهد الشارقة للتراث، ونص القرار على أن تُعتمد الرسوم المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار في مقابل الخدمات والبرامج الدراسية التي يُقدمها معهد الشارقة للتراث.

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