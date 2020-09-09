شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتنظيم تصاريح الأراضي المتأثرة بـ «مسار 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، مذكرة تفاهم بشأن تنظيم الأعمال المتعلقة بإصدار التصاريح للأراضي المتأثرة بمنطقة حماية القطارات لمسار 2020. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم علاقتهما، في ما يتعلق بالتنسيق وتبادل وتحديث المعلومات والمعرفة بينهما، ووضع إطار لمزاولة أي أعمال إنشائية على الأراضي، الواقعة ضمن منطقة حماية القطارات أو المتأثرة بها ومسارات القطارات المخطط لها، والتنسيق بين الإدارات ذات الصلة لدى كلا الطرفين في ما يتعلق بإصدار التراخيص الخاصة بتلك الأراضي، وتحديد إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وإرضاء وإسعاد المتعاملين معهما، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، بما يعود بالنفع العام على المجتمع والاتفاق على تحديد آليات التواصل بين الطرفين. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، عبدالمحسن يونس، إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة في طريق الوصول إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين، بالنظر لما تحمله هذه الشراكة من أهمية بالغة في تنظيم الأعمال المتعلقة بإصدار التصاريح للأراضي، في المناطق المتأثرة بمنطقة حماية القطارات لمسار 2020. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مذكرة تفاهم لتنظيم تصاريح الأراضي المتأثرة بـ «مسار 2020» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.