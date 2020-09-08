الامارات | بالفيديو.. إصابة شخصين في تدهور واحتراق مركبة بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إصابة شخصين في تدهور واحتراق مركبة بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إمارة عجمان حادث تدهور وانقلاب مركبة واحتراقها بالكامل نتيجة القيادة بطيش وتهور وسرعة زائدة، ما أدى إلى تعرض السائق وراكب لإصابات متوسطة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بورود بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة عجمان يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة واحتراقها، على أحد الطرق الداخلية في منطقة الرقايب السكنية، وانتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني والدفاع المدني إلى موقع الحادث خلال دقيقتين ونصف الدقيقة، وتم إخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

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وبعد التحري تبين أن السائق شاب خليجي قاد مركبة بسرعة زائدة وتهور، وأثناء دخول شارع جانبي بسرعة انحرفت المركبة واصطدمت بالرصيف، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها، وأصيب السائق بإصابة متوسطة، كما أصيب صديقه بإصابة بسيطة، وغادرا المستشفى بعد تلقي العلاج.

وحذر الفلاسي من خطورة القيادة بطيش وتهور، لما فيها من تهديد لسلامة الأرواح وخسائر في الممتلكات.

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