الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً بعد الظهر شرقًا، ورطباً ليلاً وصباح "الخميس".

وقال المركز إن هناك احتمال لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

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